Det skriver NFO i en pressemelding tirsdag kveld. Forhandlingene startet mandag denne uken, men et døgn senere ble det brudd. Nettavisen omtalte bruddet først.

NFO sier at partene ikke har klart å komme til enighet i forhandlingene, som de mener handler om «medlemmers grunnleggende rettigheter».

– Norsk luftfart går en utfordrende tid i møte med en varslet flyteknikermangel, og NHO Luftfart bedriver fagforeningsknusing i forhandlingene. NFO er innstilt på å finne konstruktive løsninger, men ser behov for å benytte Riksmekleren i et forsøk på å komme til enighet med NHO Luftfart, sier NFO-leder Jan Skogseth i pressemeldingen.

– En viss avstand

Administrerende direktør Erik Lahnstein i NHO Luftfart bekrefter overfor E24 at det ble brudd tirsdag kveld.

– Vi må konstatere at det er en viss avstand mellom partene. Vi lykkes dessverre ikke med å komme til enighet i forhandlingene og har rett og slett behov for bistand fra Riksmekleren.

Lahnstein ønsker ikke å gå konkret inn på Skogseths påstander om fagforeningsknusing.

– Det kjenner vi oss ikke igjen i, men vi har ikke ønske om å kommentere dette noe mer. Dette skal vi sette oss ned med i ro og mak hos Riksmekleren og gjøre det vi kan for å prøve å komme fram til en løsning som er til å leve med for begge parter, sier han videre.

Tvungen lønnsnemnd for to år siden

Norsk Flyteknikerorganisasjon er en arbeidstakerorganisasjon for flyteknikere, står det på organisasjons hjemmeside.

NFO har rundt 500 medlemmer i Norwegian, SAS, Widerøe, Babcock Scandinavian Engineering, Norse Atlantic Airways (Norse) og Kongsberg Aviation Maintenance Services (Kams).

Det er ikke kjent når det blir oppstart av mekling hos Riksmekleren. Skulle ikke forhandlingene føre fram der heller, blir det streik, noe som fort kan føre til at fly i for eksempel ambulanseflytjenesten blir satt på bakken.

I juni 2022 gikk flyteknikerne ut i streik etter at forhandlingene med NHO ikke førte fram. Til slutt måtte regjeringen gripe inn med såkalt tvungen lønnsnemnd for å få avslutte konflikten og begrunnet det med faren for liv og helse.

(NTB)