Etihad Airways har rapportert om rekordsterke kvartalsresultater før flyselskapets mulige børsnotering, melder Bloomberg.

Det Abu Dhabi-baserte flyselskapet tjente 526 millioner dirham i første kvartal, som tilsvarer drøyt 1,55 milliarder kroner. I samme periode i fjor var overskuddet etter skatt bare 59 millioner dirham.

Flyselskapet fraktet 4,2 millioner passasjerer i perioden, en vekst på 41 prosent fra samme kvartal i fjor.

Tidligere i mai meldte Bloomberg – med henvisning til kilder – at Etihad Airways har valgt ut banker til å bistå i en eventuell børsnotering, der flyselskapet angivelig kan hente opp mot 1 milliard dollar – nærmere 11 milliarder kroner.

Ifølge kildene skal det være snakk om Abu Dhabi Commercial Bank, Bank of America, BNP Paribas og Morgan Stanley. Tidligere skal Citigroup, HSBC og First Abu Dhabi Bank ha blitt valgt som ledende rådgivere for noteringen.

Ifølge nyhetsbyrået vil flyselskapet i sommer ha 34 prosent flere flyvninger enn i fjor.