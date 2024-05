Norsk cruise-kontroll

Og for å komme tilbake til det norske, videreføres kulturarven i mer enn bare navnet: den står sentralt i alt fra innredningen til serveringen av vafler med brunost i Mamsen’s-kiosken eller drinker på Aquavit-terrassen akter. Det er et rendyrket, uniformt konsept som mange trofaste kunder setter pris på: de kommer tilbake til de moderne Viking-skipene og vet akkurat hva de får, selv om destinasjonen har endret seg.

Fra sine fire opprinnelige skip på europeiske elver, har rederiet siden 1997 ekspandert til 92 skip på elver over hele verden, de syv hav og polområdene. I praksis er det tre separate selskaper som driftes under navnene River, Ocean og Expeditions, og i fjor nådde Viking en milepæl som ingen andre har klart før: å bli rangert på topp i alle tre kategoriene i Condé Nast Traveler’s Readers Choice. For mange cruisereisende har denne kåringen stor innflytelse på hvem de velger å reise med.

Tilbake, men sårbart

Reisebransjen har slått godt tilbake etter pandemien, og cruise nyter godt av dette. Passasjervolumet for 2023 nådde 31,7 millioner, ifølge 2024 State of the Cruise Industry-rapporten fra Cruise Lines International Association (CLIA). Det var en oppgang på 7 prosent fra 2019, det siste normalåret før coronapandemien, og kan sånn sett betegnes som den endelige bekreftelsen på at bransjen er friskmeldt.

Men i dataene ligger også en advarsel: 73 prosent av cruiseturister sier myndighetenes offisielle reiseråd har sterk innflytelse på reiseplanene deres. Det er verdt å merke seg i en tid med tiltagende geopolitisk risiko, der det ikke alltid er lett å forutse hvor det er trygt eller mulig å reise 1–2 år frem i tid. Mange cruisebookinger foretas lang tid i forveien.

Det er også en viss frykt for overkapasitet i markedet, men det kan være en del å gå på når det gjelder prisingen. Siden 2019 har vanlige hotellpriser steget 25 prosent, mens cruise bare har steget 10 prosent, ifølge Robin Farley, analytiker for fritidsreiser i UBS.

De tre etablerte cruiserederiene hadde en fantastisk kursutvikling gjennom 2023, men er alle godt kjent i markedet. Fremover kan det bli spennende å følge med når stadig flere analytikere tar opp dekning på den nye aksjen i gruppen. I kulissene sitter en norsk 81-åring fra Nittedal og kontrollerer 87 prosent av stemmene i Viking-arven sin.

