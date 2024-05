NRK: Unibuss reddet fra konkurs

Unibuss, Oslos største bussoperatør og heleid av kommunen, sliter økonomisk. Den siste tiden har det blitt jobbet på spreng for å unngå konkurs og busskollaps.

Mandag begjærte selskapet rekonstruksjonsforhandlinger i Oslo tingrett for å forsøke å unngå konkurs og busskrise i hovedstaden.

– Det betyr at det skal settes i gang en rettslig prosess der målet er å komme fram til en løsning som gjør det mulig for Unibuss å drive videre – også på lengre sikt, skriver selskapet i en pressemelding.

Det er ventet at rekonstruksjonsprosessen vil vare i et par måneder. Unibuss har konkursbeskyttelse mens denne prosessen pågår.

Det var NRK og Avisa Oslo som omtalte saken først.

– Bussene skal fortsette å gå

Oslos miljø- og samferdselsbyråd Marit Vea (V) kalte mandag inn til en pressekonferanse i forbindelse med situasjonen.

– Det viktigste for meg har hele tiden vært at vi unngår en situasjon der busstilbudet stopper opp, sier Vea.

– Det ville vært svært krevende for Oslos innbyggere, som er avhengige av et godt og forutsigbart kollektivtilbud. Jeg er derfor glad for at den umiddelbare trusselen om konkurs er avverget. Bussene skal fortsette å gå, sier samferdselsbyråden.

Tro på løsning

Mens prosessen pågår, vil bussene gå som normalt, opplyser Ruter i en pressemelding. De ønsker å bidra til en rekonstruksjon av Unibuss og jobber aktivt for å finne en løsning.

– Å sikre at bussen går slik at kundene kommer seg fram i Oslo og Akershus, samtidig som vi forvalter fellesskapets penger på en god måte, er det viktigste for oss, sier administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen.

Han er optimistisk over veien videre.

– Basert på de samtalene vi har hatt med Unibuss de siste månedene, har vi tro på at vi finner en løsning som sikrer kollektivtransporten, sier Jenssen.

7 av 10 busser ville stanset

Unibuss har ubetalte regninger på 100 millioner og bøter fra samarbeidspartner Ruter etter en trøblete vinter.

Dersom Unibuss hadde gått konkurs, ville rundt 70 prosent av bussene i Oslo stoppet umiddelbart.

Unibuss er et fire selskaper som betjener bussrutene på kontrakt for Ruter. Selskapet kjører i dag 372 busser i rute på denne kontrakten, noe som utgjør mellom 60 og 70 prosent av busstilbudet i Oslo, og alt i Bærum.

NTB