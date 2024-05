Partene består av Norwegian-pilotene og Parat på den ene siden, og Norwegian ledelsen og NHO på den andre siden. Disse møtes til mekling med endelig frist 31. mai.

Alf Hansen, leder for Norwegian-pilotene, sier det er uenighet om både arbeidstidsbestemmelser og lønn.

Se Norwegians svar nederst i saken.

Alf Hansen, leder for Norwegian-pilotene Foto: Parat

– Vi jobber i 6 av 9 helger. I tillegg har vi høyest arbeidsbelastning i periodene folk flest-, og familien, vil ha fri. Dette gjelder sommerferie, høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og andre høytider. Vi jobber mindre i vinterhalvåret, men vi må komme til enighet om en bedre balanse mellom arbeid og privatliv, sier han.

Lønn og streikefare

Pilotlederen sier lønn er en utfordring. Til tross for at lønningene er høye sammenlignet med norsk industriarbeiderlønn, har pilotene gjennom flere år tapt i lønnskampen sammenlignet med det europeiske arbeidsmarkedet.

– Dette gapet mellom vår lønn og kollegaers lønn i Europa, også innenfor eget selskap, må vi gjøre noe med, sier Hansen.

Han sier streikefaren er stor, dersom ikke selskapet kommer pilotene i møte.

– Selskapet vi jobber for tjener penger, ledelsen innvilger seg høye lønninger og store bonuser. Gjennom tunge perioder- og rekonstruksjon i selskapet har vi bidratt til vekst og overskudd. Nå er det tid for å tette lønnsgapet til kollegaer i selskapet som jobber på andre baser i Europa. Selskapet må innse at vi er en del av et europeisk arbeidsmarked, og vi må lønnes deretter, sier Hansen.

Norwegian tror på enighet

– Vi har hatt forhandlinger over lengre tid med NPU, og har lagt frem gode tilbud i form av helhetlige pakker som inkluderer både lønnsmessige betingelser, flere fridager, og andre forhold som har med balanse mellom jobb og fritid å gjøre, sier Esben Tuman, i en e-post til Finansavisen.

– Pilotforeningen har dessverre avslått våre tilbud, og krever i stedet lønnsøkninger som ligger svært langt utenfor det vi har mulighet til å kunne møte og veldig langt over Frontfaget.

– Når det er sagt, håper og tror vi at vi skal kunne komme til enighet med pilotene, senest ved meklingsbordet. Det er jo ikke uvanlig at parter må ha hjelp fra Riksmegleren for å lande en endelig avtale.

Tuman understreker at det er viktig å si at kundene ikke trenger å foreta seg noe nå. Forhandlingsbruddet har i seg selv ingen konsekvenser for Norwegians passasjerer.