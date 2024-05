EU skjerper reglene for Booking.com

Booking.com, som er det største nettstedet for hotellreservasjoner, ble mandag utpekt som en såkalt «portvokter» av EU-kommisjonen.

Det betyr at nettstedet defineres som en såkalt kjernevirksomhet under dataloven Digital Markets Act (DMA) og derfor må åpne opp for mer konkurranse og gjøre det enklere for forbrukerne å bytte mellom ulike tilbydere.

Kan bli billigere

Det innebærer blant annet at hoteller kan tilby lavere priser enn Booking.com på sine egne hjemmesider. Det har de til nå vært forhindret fra gjennom såkalte paritetsklausuler.

Dermed kan turister spare penger, og hotellene slipper å betale provisjon til Booking.com.

Morselskapet Booking Holdings har nå seks måneder på seg til å justere seg etter reglene. I den perioden gjelder fortsatt de gamle reglene.

Booking.com har i dag en markedsandel på over 60 prosent i Europa.

Flere «portvoktere»

Lista over kjernevirksomheter eller «portvoktere» eser stadig ut etter at DMA trådte i kraft i mars i år.

Sist ut var Apples iPadOS-system, som ble underlagt regelverket i april i år. Fra før er Apple, Google-eier Alphabet, Amazon, Tiktok-eier Bytedance, Meta og Microsoft på lista over portvoktere.

Loven innebærer blant annet at selskapene ikke skal kunne hindre konkurrenter innen sitt område, de skal ikke ha lov til å spore brukere utenfor sin egen plattform uten godkjenning, og de skal heller ikke kunne gjøre det umulig å avinstallere visse apper eller programmer på smarttelefoner eller datamaskiner.

EU-kommisjonen har også innledet en markedsundersøkelse av meldingstjenesten X, tidligere Twitter.

