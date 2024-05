Norwegian og Strawberry enige om felleseid lojalitetsselskap

Det nye fordelsprogrammet som Strawberry-eier Petter Stordalen og Norwegian-sjef Geir Karlsen skulle lansere i 2023, har tidligere møtt på utfordringer og blitt utsatt. Nå er det blitt enighet.

Norwegian og Strawberry er blitt enige om en felles plattform for lojalitetsprogrammene Norwegian Reward og Strawberry, skriver Norwegian i en pressemelding. Det skal benytte en felles fordelsvaluta, som betyr at medlemmer som tjener poeng på hotellovernattinger, kan velge å bruke dem til å betale for flyreiser – eller motsatt.

Etter den første kunngjøringen i juni i fjor er avtalen nå helt på plass, men strukturen er endret.

«Strukturen i samarbeidsselskapet er endret slik at majoriteten av verdien til lojalitetsprogrammene forblir i henholdsvis Norwegian og Strawberry, og Norwegian vil ikke lenger få den initielle regnskapsmessige gevinsten som tidligere er varslet», kommer det frem i meldingen.

Med det nye oppsettet vil Norwegian og Strawberry eie 50 prosent hver av samarbeidsselskapet fra start.

Lang prosess

Oppstarten på det nye kundeprogrammet er ventet i andre halvdel av 2024. Som et resultat av den endrede strukturen må avtalen med finanspartneren Avida endres for å tilpasses den nye strukturen i samarbeidsselskapet. Tidligere skulle Avida bli en eier med omtrent 2 prosent i samarbeidsselskapet.

– For oss har det ikke vært avgjørende å være eiere. Tvert imot – enkelhet har vært nøkkelen. Det er viktigere for oss å være partneren som leverer finansielle tjenester til et unikt konsept, sier en fornøyd Tine Wollebekk, adm. direktør i Avida, til Finansavisen.

Hun påpeker at diskusjonene har vært åpne og transparente og mener det lover godt for videre samarbeid.

– Prosessen har vært lang, lengre enn noen av partene forventet, men når man prøver noe helt nytt, må man være forberedt på å «gå den ekstra milen» for å nå målet, legger hun til.

«Gamechanger»

Petter Stordalen omtaler fordelsprogrammet og dere felles valuta som en «gamechanger» i markedet.

– Norwegian deler vårt ønske om å utvikle innovative og bedre løsninger for gjestene, og partnerskapet vil skape store synergier og merverdi for medlemmene og partnerne våre, sier han i meldingen.

Konsernsjef i Norwegian, Geir Karlsen, sier han er glad for å ha fått på plass en avtale med Strawberry.

– Vårt partnerskap vil endre landskapet for lojalitetsprogrammer når vi lanserer verdens første felles fordelsvaluta til bruk på tvers av flere selskaper, sier Norwegian-sjefen.