Gjenopptar turistturer til verdensrommet

Romfartsselskapet til Jeff Bezos, grunnleggeren av Amazon og en av verdens rikeste menn, skal være klart til å gjenoppta turistturer til verdensrommet.

Blue Origin, som selskapet heter, stoppet turistturene i august 2022 etter at en New Shepard-rakett opplevde en motorfeil under en flyvning på en ubemannet tur. Blue Origin brukte mesteparten av 2023 på å undersøke feilen og gjøre justeringer av designet, og i desember ble det sendt opp en ubemannet rakett som kom frem uten problemer.

Seks passasjerer

Nå melder selskapet ifølge Bloomberg at det skal sende opp seks passasjerer til kanten av verdensrommet og tilbake. Oppskytingen er satt til 08.30 lokal tid ved selskapets oppskytingsrampe i Texas.

Med på turen er blant andre Ed Dwight, en tidligere kaptein i det amerikanske luftvåpenet som ble valgt som den første afroamerikanske astronautkandidaten i 1961. Han fikk imidlertid aldri reise til verdensrommet med NASA.

Rival til SpaceX

Blue Origin har i skrivende stund lansert seks turistoppdrag med New Shepard-raketten. Selskapet har tidligere fløyet kjendiser som William Shatner, Michael Strahan og eier Jeff Bezos selv. Totalt har 31 mennesker reist til den internasjonalt anerkjente grensen til verdensrommet med New Shepard, opplyser selskapet.

Selskapet er sett på som en fremtidig strategisk rival til Elon Musks SpaceX, og planlegger å lansere en mye større og kraftigere New Glenn-rakett senere i år, som skal være i stand til å sende tung last i bane rundt jorden. Blue Origin har også som mål å sende mennesker til månen senere i dette tiåret for NASA.