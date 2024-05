Det irske flyselskapet Ryanair fraktet hele 184 millioner passasjerer i løpet av regnskapsåret som endte 31. mars.

Dette er nye rekordnivåer for flyselskapet, og oppgangen bidro til en økning på 34 prosent i det årlige resultatet, som endte på 1,92 milliarder euro, eller 22,28 milliarder norske kroner.

Dette var også noe over det som var ventet av analytikerne på forhånd, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Det irske flyselskapet kommenterte samtidig at det var for tidlig å kunne gi en guiding for inneværende regnskapsår. Samtidig varslet de et tilbakekjøpsprogram på 700 millioner euro, som vil lanseres i løpet av uken.

– Resesjonsfølelse

For to uker siden advarte adm. direktør i Ryanair, Michael O'Leary, at sommerprisene ville være lavere enn den ventede økningen på mellom fem til ti prosent som ble anslått i slutten av april.

Han sa mandag at «en resesjonsfølelse i Europa» kan være årsaken, og at de nye prognosene på beskjeden år-over-år vekst vil være avhengig av billetter som blir solgt i siste liten gjennom sommersesongen.

«Det er litt overraskende at prisene ikke har vært høyere, og vi er ikke helt sikre på om det skyldes forbrukerstemningen eller resesjonsfølelsen rundt om i Europa, men vi ser fortsatt at reiseetterspørselen i juli og august vil være sterk», sa O'Leary under en investorpresentasjon mandag, ifølge Reuters.



«Hvis vi må gi rabatter eller kutte priser for å oppnå 94 prosent kabinfaktor i april, mai og juni, så får det bare være» sa han videre.

Det kom også frem under presentasjonen at flyselskapet vil mangle 23 av flyene Boeing skulle levert innen utgangen av juli, og at leveransene kan bli ytterligere forsinket.

Til tross for at det irske flyselskapet vil motta kompensasjon for forsinkelsene, sier sjefen at det ikke er nok til å dekke tapet som kommer av at de har måttet redusere ventet trafikkvekst i inneværende regnskapsår fra 205 til mellom 198 og 200 millioner passasjerer.