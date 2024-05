– Utlendinger jakter gode kjøp i Norge

– Det kan være en risiko for at selger ikke eier båten. Det vil si at kjøper i verste fall betaler for en båt som ikke blir hans. Heftelser er alltid et risikoelement. Dokumentasjon på vedlikehold, endringer og service kan ofte være en utfordring. Dette med årsmodell kan også være spennende. En selger som opprinnelig kjøpte en overligger kan tro at han har en nyere båt enn det som er tilfelle. Er båten belånt må man være ekstra påpasselig med å gjøre alt riktig. Alle disse tingene har vi kompetanse på, sier Hjelle. Aker Yachts' omsetning ligger på rundt 6-8 millioner kroner i året, mens bruttoomsetningen av båter er på flere hundre millioner kroner årlig.