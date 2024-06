Norwegian: Ligger likevel ikke an til kanselleringer etter mulig streik

Etter å ha blitt enige om ny tariffavtale og avverget streik, sa Norwegian at det likevel kunne bli kansellerte avganger. Dette fordi faren for streik har ført til at det ikke var mulig å få på plass nye besetninger til alle oppsatte flyginger denne helgen.

Pressevakt i Norwegian Eivind Hammer Myhre sier til NTB at dette likevel ikke ser ut til å bli et problem.

– Det ligger ikke an til å bli noen kanselleringer denne helgen, sier Myhre.

– Reisende kan trygt pakke kofferten og forberede seg på å reise som vanlig.

Myhre sier at de har klart å få nok mannskaper på jobb, og at trafikken derfor ser ut til å kunne gå som normalt.

Mekling på overtid

Parat og NHO Luftfart ble ikke enige innen fristen, og dermed fortsatte meklingen utover de små nattetimer. Nesten seks og en halv time på overtid ble det meldt om enighet. Dermed blir det ingen streik.

Avtalen som partene nå har blitt enige om, omfatter 690 piloter ansatt i Norge.

Meklingen omfattet mange temaer, men de to viktigste var arbeidstid og økonomi. Parat opplyser at partene har kommet til enighet om bedre balanse mellom arbeid og fritid.

Krevde kraftig lønnsøkning

Pilotene krevde blant annet en lønnsøkning på mellom 25 og 38 prosent over to år.

Leder for Norwegian Pilot Union (NPU), Alf Hansen, sier det er oppnådd enighet om et lønnsløft som vil tette noe av lønnsforskjellene, sammenlignet med kollegaer i andre europeiske land, men at det fortsatt vil være et lønnsgap for piloter med lang ansiennitet.

– Vi har fått et lønnsoppgjør fordelt på 2023 og 2024 som er på linje med hva våre kollegaer i Danmark og Spania har fått. Det er et nytt lønnsoppgjør i 2025, der vi må bygge videre på det vi nå har oppnådd, sier Hansen.

Fornøyd konsernsjef

Konsernsjef i Norwegian, Geir Karlsen, sier han er glad for at de har fått landet en avtale, slik at man unngår en streik.

– Først og fremst er det gledelig for alle som skal reise med oss, sier Karlsen i en pressemelding.