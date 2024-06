Start enig med amerikanske investorer – medlemmene avgjør framtiden

Nyheten ble sluppet av Start tirsdag formiddag.

– Avtalen løser klubbens utfordringer i forhold til negativ egenkapital og langsiktig finansiell stabilitet. Vi er enige om strategier som sikrer at spillerutvikling i akademiet og samhandling med fotballklubber på Sørlandet prioriteres. Vi gleder oss til å bygge klubben sammen stein på stein, sier Starts styreleder Børre Fredriksen.

Det var etter kristiansandsklubbens årsmøte i mars at styret og den amerikanske investeringsgruppen gikk i dialog. Avtalen skal stemmes over på et ekstraordinært åremøte 18. juni.

To tredels flertall må til blant medlemmene for at samarbeidet skal bli noe av.

Det er ingen hemmelighet at Start har slitt økonomisk. Uten friske penger inn ville det vært stor fare for poengtrekk. Som følge av et underskudd på 8,6 millioner kroner i 2022, gikk klubben inn i 2023 med en egenkapital på 3,3 millioner kroner.

Fjoråret endte så med et nytt estimert underskudd på rundt 10,5 millioner.

