Saken oppdateres.

I mai fløy Norwegian 2,1 millioner passasjerer, mens Widerøe hadde noe over 333.492 passasjerer. Totalt var det like over 2,5 millioner som fløy med Norwegian Gruppen i mai.

I april fløy gruppen totalt 2,2 millioner passasjerer.

Sammenlignet med fjoråret var det en markant økning på 19 prosent for Norwegian, mens Widerøe var uendret.

Kapasiteten (ASK) var 3.466 millioner setekilometer, opp 19 prosent fra samme periode i fjor. Faktisk passasjertrafikk (RPK) var 2.843 millioner setekilometer, en økning på 16 prosent fra mai 2023. Kabinfaktoren endte på 82 prosent, ned to prosentpoeng.

Sommerprogrammet i gang

Den 1. juni ble en ny tariffavtale inngått etter intense forhandlinger. Parat og NHO Luftfart ble ikke enige innen fristen, men etter nesten seks og en halv time på overtid ble det meldt om enighet.

Nå ser Norwegian frem mot den travle sommersesongen. Sommerprogrammet er i gang og selskapet hadde i gjennomsnitt 84 fly i drift i mai.

– Vi har økt kapasiteten over store deler av rutenettverket for sesongen og gleder oss til å ønske enda flere passasjerer velkommen gjennom den travle sommersesongen, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

Widerøe hadde en uendret kapasitet (ASK) på 179 millioner setekilometer i mai, sammenlignet med fjoråret. Faktisk passasjertrafikk (RPK) var 124 millioner setekilometer, noe som tilsvarer en økning på 10 prosent fra mai i fjor.