I dag starter flyplass-meklingen – Avinor frykter store konsekvenser

– Denne streiken vil få store konsekvenser for avvikling av trafikken ved de berørte lufthavnene. Ved flere av lufthavnene stopper all passasjertrafikk opp, og ved noen lufthavner vil det ikke være trafikk i det hele tatt, sier konserndirektør Thorgeir Landevaag i Avinors divisjon for store lufthavner og lufthavndirektør ved Oslo lufthavn.

Uttalelsene faller dagen før partene setter seg med ned med riksmekler Hans Wilhelm Ruland for å forsøke å finne en vei til enighet om lønnsoppgjøret for 904 ansatte ved norske flyplasser. De har på seg til midnatt natt til onsdag med å lande en enighet innen fristen. En streik ved flere norske flyplasser kan være et faktum klokka 12 onsdag.

– Streiken kan også få ringvirkninger for trafikkavviklingen ved de lufthavnene som ikke er direkte berørt av streiken, samt at det får store konsekvenser for andre sektorer, som for eksempel helsesektoren, sier Landevaag.

En konflikt mellom Norsk Tjenestemannslag (NTL) og arbeidsgiverforeningen Spekter vil berøre nesten alt som er drift på en flyplass: brann og redning, tekniske tjenester og administrasjon. Til sammen 140 ansatte, fordelt på sju flyplasser er omfattet av det første streikeuttaket.

Betydelig streikefare

– Vi vil alltid hevde at det er betydelig streikefare når forhandlingene ender opp hos Riksmekleren, men vi vil gjøre alt vi kan for å unngå streik, sier forhandlingsleder og nestleder Lise Olsen i LO Stat til NTB.

Landevaag anbefaler alle reisende å følge nøye med på informasjon fra sitt eget flyselskap med tanke på mulige kanselleringer, forsinkelser og endrede råd i forbindelse med anbefalt oppmøtetid. Hvis du ikke hører noe, kan du møte som normalt. Reisende kan også benytte Avinors nettside som til enhver tid vil være oppdatert

En streik vil gi store konsekvenser for mange reisende, ifølge Frende Forsikring, som har opplevd økt pågang under opptakten til meklingen. Skadesjef Petter Lassen for reiseforsikring i Frende minner om at reiseforsikringen ikke dekker streik. Han ber likevel reisende ikke avbestille flybilletten.

– Vent til du hører fra flyselskapet eller reiseoperatøren din. De skal hjelpe deg med ny reise hvis du blir forsinket, eller refusjon hvis reisen blir kansellert. Hvis du er på en reise og ikke kommer deg hjem, skal de også hjelpe med hotellovernatting, sier Lassen.

Avstanden så langt har vært stor og forhandlingsviljen til Spekter har vært liten, mener Olsen.

– Vi har opplevd angrep på opparbeidede rettigheter, og at inngåtte avtaler ikke følges opp, sier hun.

Slik rammer en streik

En streik onsdag vil delvis lamme flytrafikken i Norge, ifølge Avinor: