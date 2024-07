SAS anklager pilotene for ulovlige aksjoner

Anklagene fra SAS kommer etter at 30 flyginger ble kansellert som følge av en kombinasjon av tekniske problemer og sykdom blant crew i helgen.

– Vi kjenner ikke til at det har vært en aksjon overhodet. Vi har bedt SAS redegjøre for hva som er rotårsaken til helgens kanselleringer, sier Roger Klokset i Norske SAS-flygeres forening (NSF) til Aftenposten.

Foreningen har sammen med SAS Norge Flygerforening (SNF) sendt ut en epost til sine medlemmer, hvor beskyldningene fra selskapets ledelse fremgår.

I eposten til sine medlemmer skriver pilotforeningene at SAS har varslet om at de vil holde foreningene og enkeltmedlemmer økonomisk erstatningsansvarlig for tap som selskapet påføres som følge av kanselleringer.

Pilotforeningene skriver ifølge avisen til sine medlemmer at pilotene er beskyldt av SAS-ledelsen for sykemeldingsaksjoner. Motivasjonen skal ifølge SAS være å ramme trafikken, som en demonstrasjon mot at SAS-pilotenes tariffavtale er dårligere enn hva konkurrerende flyselskaper fikk i sine lønnsoppgjør.

Knut Morten Johansen, som er direktør for samfunnskontakt i SAS, vil ikke gå i detaljer om et mulig erstatningskrav, men bekrefter at det eksisterer et brev som krever at «pilotene stanser det vi mener er en ulovlig og tariffstridig aksjon».

