LeBron James med ny milliardkontrakt

LeBron James fortsetter å være en av de mest omtalte figurene i NBA, denne gangen ikke bare på grunn av spillet hans på banen.

Laker opplyser i sine nyhetskanaler at klubben har signert en ny kontrakt verdt 1,1 milliarder kroner. ESPN hevder avtalen binder den amerikanske basketballegenden til klubben i ytterligere to år.

Dette kommer etter at James' sønn, Bronny James, tidligere i uken ble tilbudt en kontrakt med klubben.

James har vært en sentral figur i Lakers siden 2018 og bidro til lagets fjerde NBA-tittel i 2020. Klubben er fast bestemt på å beholde stjernespilleren, til tross for en skuffende forrige sesong hvor laget røk ut i første runde av sluttspillet.

Selger ikonisk klubb

Samtidig skaper Boston Celtics overskrifter med nyheten om at majoritetseierne, Boston Basketball Partners (BBP), planlegger å selge klubben. To uker etter at Celtics sikret sin rekordsterke 18. NBA-tittel, har BBP besluttet å legge klubben ut for salg.

Det spekuleres i en prising godt over 5 milliarder dollar, noe som vil gjøre dette til den største transaksjonen for en NBA-klubb noensinne.



BBP, ledet av venturekapitalistene Wyc Grousbeck, hans far H. Irving Grousbeck, og Steve Pagliuca, har eid Celtics siden 2002. De kjøpte klubben for 360 millioner dollar, og verdsettelsen har siden gått til himmels.

En rekke andre NBA-klubber har nylig også blitt solgt for høye beløp, inkludert Phoenix Suns og Dallas Mavericks, noe som setter forventninger til Celtics' kommende salg.