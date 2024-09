Selger storsatsing i Lofoten

I 2015 var en fullverdig 18-hulls golfbane ferdig i Lofoten, og i fjor kom den på Golf Magazines liste over de 100 beste banene i verden. Nå har kanadiske Cabot kjøpt seg inn til å bli største eier for å gjøre banen til en del av «The Cabot Collection». Kanadierne ser etter unike golfanlegg og har fra før Inverness (Skottland), Bordeaux (Frankrike), Nova Scotia (Canada), Saint Lucia (Karibia), The Nature Coast (Florida, USA) og British Columbia (Canada) i porteføljen.

– Vi er begeistret over å gå sammen med Lofoten Links. Dette er en spektakulær bane som passer naturlig inn i vår visjon om å levere golf-opplevelser i verdensklasse på de mest bemerkelsesverdige destinasjonene i verden, sier Ben Cowan-Dewar, administrerende direktør og medgründer av Cabot, i en pressemelding.

88. PLASS: Lofoten Links er inne på Golf Magazines liste over de 100 beste banene i verden. Foto: Jacob Sjöman

Røper ikke pris

Selger er det Tromsø-baserte investeringsselskapet Halibut Equity. De omtaler seg som et slags PE-selskap som gjør aktive investeringer sammen med andre investorer. Våren 2021 ble Lofoten Golfinvest etablert, som igjen kjøpte 21 prosent av aksjene i Lofoten Utvikling. Flere transaksjoner senere var eierskapet oppe i 75 prosent. Ronny Andersen, partner og medgründer i Halibut Equity, sa i mars til Finansavisen at de har investert 70 millioner kroner i Lofoten Links og at det er selskapets klart største investering. Nå har de altså solgt.

– Det er en god avtale for våre investorer og for oss, sier Andersen, men vil ikke røpe noen pris.

– Vi har en avtale med Cabot om ikke å gå ut med det.

84 hytter

Rett i nærheten av golfbanen er det planer om å bygge 84 hytter. Reguleringsplanen er godkjent og første byggetrinn er under planlegging.

– Hyttene blir opp mot 110 kvadratmeter, med høy standard. Å sitte på et regulert hyttefelt på denne siden av Lofoten er unikt i seg selv, sa daglig leder Frode Hov i mars.

DAGLIG LEDER: Frode Hov i Lofoten Utvikling. Foto: Annelie Hoernschemeyer

I tillegg til hyttene er det planer om å bygge nytt klubbhus og flere enheter for utleie. Totalt sett er det snakk om investeringer på rundt 500 millioner kroner.

– Når Cabot blir største eier kjenner vi stolthet over at en slik aktør satser på oss, like mye som det motiverer for å ta enda nye steg, sier Hov i pressemeldingen.

Ikke i tvil

Andersen sier Cabot har vært interessert i Lofoten Links lenge.

– Vi var ikke på jakt etter å selge, men lever av å identifisere investeringsmuligheter i nord, videreutvikle og gi avkastning til våre investorer. Da Cabot kom på banen var det liten tvil om at de var de beste til å overta, både for oss og Lofoten Links.

Største eier i Lofoten Golfinvest, med 95 prosent av aksjene, var Skips AS Tudor, et selskap i den ene grenen av Wilhelmsen-systemet, med Hannah, Thomas og Elizabeth Wilhelmsen som sentrale skikkelser.