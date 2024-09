Burberry er synonymt med trenchcoaten. Og trenchcoaten burde på mange måter være synonymt med høst (og vår), perfekt når det regner. Nå består deres jakkekolleksjon av et nærmest perplekst antall varianter (53, for å være helt nøyaktig) av modellen som opprinnelig ble laget for det britiske militæret under første verdenskrig. Noen mer motepreget enn andre. Velg en av de tidløse variantene, så er investeringen lett verdt det etter mange års bruk.