SAS legger ned to ruter

Årsaken er lav etterspørsel, opplyser pressesjef Øystein Schmidt i SAS Norge til Flysmart24.

Flygningen fra Bergen har allerede stanset, mens Stavanger-ruten har sin siste avgang på fredag.

– Vi forstår at disse endringene kan påvirke enkelte av våre reisende som allerede har bestilt turer, og vi vil gjøre vårt ytterste for å sikre at de som allerede har booket billetter, blir ivaretatt og får booket om sine reiser, sier han.

(NTB)