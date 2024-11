Nylig drev mørke skyer over den gamle kunstnerlandsbyen som engang var et møtested for Vestens og Asias bildekunst. Ubud er blitt et velkjent skjulested for velbeslåtte russere og ukrainere på rømmen fra Putins krigsmaskin. At rubelen rår, er både en velsignelse og forbannelse, ble det snakket mye om under vårt korte opphold i byen og dens omegn, som før var best kjent for å være et støyende utstillingsvindu for Vestens turisme-eksesser og fullmåne-ravefester.