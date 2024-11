Denne New York-gården ble kåret til Nord-Amerikas beste nye resort i fjor, og er et fristed for slitne byboere. Wildflower Farms er en yndet lokasjon for bryllup og feiringer, men også for teambuilding, eller rett og slett bare for å koble av fra trafikk og annet støy man sjelden unnslipper i storbyene.