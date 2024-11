Japan på ekspress

Overnatting på et tradisjonelt japansk hotell, ryokan, er absolutt å anbefale under en japansk visitt. Gi deg selv en “shõgun”-opplevelse med en natt eller to på Ryokan Shigetsu i nabolaget Asakusa, med utsikt over Tokyo Skytree fra deres onsen (bad) i toppetasjen. Noen rom har også utsikt til områdets kjente pagoda, Senso-ji. Et par netter holder for voksne rygger, for i ekte japansk stil sover du mer eller mindre på gulvet.