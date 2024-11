En undersøkelse fra Crowne Plaza Hotel and Resorts i Storbritannia viser at 45 prosent av reisende planlegger å tilpasse forretningsreisene sine i fremtiden for å inkludere fritid. De estimerer at 40 prosent av forretningsreiser allerede er “bleasure”, og rapporterer at trenden er spesielt populær blant yngre reisende. Hele 48 prosent av millennials oppgir at de kombinerer jobb og fritid på reise.