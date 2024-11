Jeg gir alltid ti prosent. Det er ofte for mye og ser nok litt naivt ut. Men tanken bak er enkel. De mest udugelige blant for eksempel servitører, har ofte en like udugelig kokk på kjøkkenet. Sannsynligheten for at de trenger driks er like stor – kanskje større – enn hva gjelder en servitør eller kokk som fungerer bra. En slags form for sosial utjevning.