En skulptur av Auguste Rodin ble denne uken solgt for 4,4 millioner kroner under en auksjon hos Blomqvist.

Verk av både Anna-Eva Bergman, Bård Breivik og Jakob Weidemann ble også solgt under auksjonen. Et litografi av Edvard Munch, «Brosjen. Eva Mudocci», gikk for 2,4 millioner kroner. Et tresnitt av «Pikene på broen» ble solgt for 3 millioner – eller 3,75 millioner kroner med omkostninger.