Nye retningslinjer: Åpner for flere fotobokser

– Det vil bli enklere å få satt opp fotobokser. Og det betyr nødvendigvis at det blir flere bokser, sier Arild Engebretsen, seksjonsleder for trafikksikkerhets­utvikling i Vegvesenet til Bergens Tidende.

Avisen skriver at Statens vegvesen og politiet kom med nye føringer for fotobokser for noen dager siden, etter bestilling fra Samferdselsdepartementet. Målet er at fotobokser skal kunne brukes mer proaktivt i arbeidet med trafikksikkerhet.

Nå er det ikke lenger et krav at det skal ha vært personskadeulykker på strekningen for at man skal kunne sette opp en fotoboks. Fartskriteriet er også endret. Kravet er nå at minst 20 prosent kjører over fartsgrensen. Det vil fort slå til mange steder, tror Vegvesenet.

I tillegg kan man nå, uten å sjekke fartsnivået først, sette opp fotobokser der det er vanskelig for politiet å drive med fartskontroll. Det gjelder blant annet for tunneler som er over 500 meter lange.

– Men det skal fortsatt være veloverveid å sette opp en fotoboks, ikke noe vi gjør for moro skyld. Det er for å hjelpe bilistene, ikke plage dem, sier Engebretsen til BT.

Ifølge Vegvesenet er det nå 428 fotobokser i Norge.