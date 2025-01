Her til lands var det særlig mulighetene for frikjøring han satte pris på, noe det også finnes mye av i og rundt Val d’Isère. Bortsett fra under vårt besøk. Da hadde vårsolen gjort sitt til at det i tillegg til mindre snø også var frosset på et lag av skare i løpet av natten som skapte utfordringer utenfor de preparerte løypene.