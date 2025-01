Men – i motsetning til datidens seilskip – har Royal Clipper et maskineri som gjør at det kommer frem på tidtabell uansett hvilken vei vinden blåser – eller ikke blåser. Under det “tilårskomne” ytre av stål, seilduk og mahogni holder et moderne skip til, med all teknologi og alle bekvemmeligheter du som cruisepassasjer i øvre prisklasse forventer.