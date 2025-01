Selve dagen for 150-årsjubileet er 4. februar, men feiringen vil være i gang et par uker før dette. Lørdag 25. januar vil den første jubileumskjøringen finne sted på Varig Orkla Arena. Dette er den nyeste travbanen i Norge, og ble åpnet i 2022. Den tok da over for tradisjonsrike Leangen i Trondheim.