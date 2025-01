For kulturelt påfyll dra til Galleri Nordover og se Kåre Tveters flotte malerier fra øyriket. På Svalbard museum formidles stedets natur- og kulturhistorie. Her kan du, foruten å se isbjørn på trygg avstand (utstoppet), også se et eksemplar av “Tyfusprisen” som deles ut hvert år til en person som har gjort mye for å hindre “tyfus” – en gammel svalbardbetegnelse for alt som er dårlig.