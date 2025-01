Venezia lyktes ikke med sin turistskatt. I The Guardian og andre nyhetsmedier rapporteres det om en altfor billig besøksavgift på fem euro pr. besøkende. I tillegg skal et korrupt byråkrati og mafiaens sugerør få skylden for at masseturismen fortsatt truer kanalbyens kunstskatter og at levestandarden synker for de 50.000 fastboende som er blitt ufrivillig vertskap for drøyt 25 millioner tilreisende årlig. Nå debatteres det om høysesong-avgiften må fordobles i år.