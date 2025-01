– Først og fremst må vi påpeke at dekningen på reiseforsikringen gjelder for egenandelen ved skade på leiebil, det er ikke en dekning for selve skaden på en leiebil. Kunden må alltid sørge for å ha kasko/tyveri-dekning. Noen leiebilselskaper har dette inkludert i leien, mens andre har det ikke, og da må kunden tegne dette ekstra, sier senior kommunikasjonsrådgiver Robert Henriksen i Storebrand Livsforsikring.