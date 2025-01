En drøy håndfull representanter for nærmest hele det politiske spekteret, fra Høyre til Rødt, har kommet med et forslag der de ber regjeringen vurdere om dagens tapsgrenser for pengespill er satt for høyt, og om man bør innføre en samlet tapsgrense for alle registrerte spill. I dag kan en ivrig spiller tape maksimalt 20.000 kroner hver eneste måned, både i Rikstoto, Norsk Tipping og dessuten alle andre godkjente spill og lotterier.