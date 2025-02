Oppdag Portugals pousadaer

Naturen minner oss stadig vekk om Afrika – et savannelandskap, med akasietrær og palmekroner. Da Portugal var på sitt mektigste, før kriger og politisk uro satte landet i et økonomisk uføre mot slutten av 1900-tallet, koloniserte de deler av det afrikanske kontinentet. I dag bidrar turismen til at de fleste vi treffer underveis har et optimistisk syn på fremtiden.