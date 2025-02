Carsten Spohr, konsernsjef i Lufthansa, mener det er et behov for ytterligere konsolidering i den europeiske luftfartsbransjen.

– Vi har for mange flyselskaper i Europa, sier Spohr, ifølge Reuters.

Bakteppet er Lufthansas eget kjøp av 41 prosent av aksjene i Italias nasjonale flyselskap ITA Airways for 325 millioner euro, tilsvarende 3,8 milliarder kroner. I forrige uke landet Lufthansa dessuten en avtale om å kjøpe 10 prosent av aksjene i latviske AirBaltic, og nå er den tyske flygiganten ute etter å kjøpe en minoritetsandel i spanske Air Europa, ifølge nyhetsbyrået.

– Vi tror sterkt på ITA Airways' potensial, vi tror på Italias styrke, landets økonomi, dets folk, sier Spohr.

Sikter mot kontrollen

Da Lufthansa i fjor inngikk avtalen om å kjøpe en minoritetsandel i ITA, signaliserte flyselskapet samtidig at det så for seg å ta full kontroll i det italienske selskapet på et senere tidspunkt.

Inntil videre beholder den italienske stat imidlertid en eierandel på 59 prosent.

En økning av eierandelen i ITA Airways vil ikke skje i år, understreker Lufthansa-sjefen. Han venter at ITA slutter seg til Star Alliance-alliansen innen tidlig 2026.