Fotballspilleren Cristiano Ronaldo sier i et intervju med den portugisiske TV-kanalen Canal 11 at han drømmer om å eie flere klubber etter at han legger opp, skriver Bloomberg.

– Hvis jeg kan være klubbeier, hvorfor skulle jeg da bli manager, sportsdirektør eller adm. direktør? Det er drømmen min, og jeg er sikker på at jeg kommer dit. Jeg vil til og med si mer: Jeg håper å eie ikke bare én klubb, men flere klubber, sier Cristiano Ronaldo under intervjuet.

I fotsporene til «Fenomenet»

Han spiller i dag for den saudiarabiske klubben Al Nassr, som han signerte for i sent i 2022, hvor han angivelig tjener mer enn 200 millioner dollar i året.

Etter overgangen til Saudi-Arabia har fotballspilleren utvidet investeringsporteføljen sin, som i dag inkluderer hoteller, medieselskap og treningsmerker. Portugiseren har også opprettet en YouTube-kanal, som for øyeblikket har mer enn 73 millioner abonnenter.

Ved å investere i en fotballklubb vil Cristiano Ronaldo følge i fotsporene til blant annet «den ekte» Ronaldo. Den brasilianske legenden er i dag majoritetseier i den spanske LaLiga-klubben Real Valladolid.

Les også Ronaldo laster opp i historisk selskap Fotballstjernen gjør kjempeinvesteringer like før Fotball-EM sparker i gang.

– Har ikke noe liv

Under intervjuet med den portugisiske kanalen ga ikke Cristiano Ronaldo noen indikasjon på når han planlegger å legge fotballskoene på hylla. Ifølge den portugisiske sportsavisen A Bola er det trolig bare et spørsmål om tid før han forlenger gigantkontrakten med Al Nassr frem til juni 2026.

– Jeg liker fortsatt å trene. Det er ikke det samme som da jeg var 20, men jeg har fortsatt lidenskapen, sier Ronaldo i intervjuet med Canal 11.

– Vennene mine sier til meg at jeg ikke har noe liv. Det er sant, men jeg liker det. Jeg vet at det vil ta slutt, om ett, to eller tre år. Jeg vet ikke. Det bryr jeg meg heller ikke om.