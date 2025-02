– Av leilighetene som selges, ønsker veldig mange å sette sine enheter i utleie gjennom Alpinco. Det gir dem mulighet til å ha en fin inntekt på sine private enheter. Så det betyr at det er litt andre kunder vi får inn her enn den tradisjonelle, norske hyttekjøperen. Mange er utlendinger og mange kjøper med tanke på investering.

Stive kvadratmeterpriser

Yttersvingen og Origo er de første byggeprosjektene i Bustulen som ferdigstilles. Ved sistnevnte – som ligger like under spisestedet Tyrihans – kommer 71 leiligheter for salg. Nå er man i ferd med å ferdigstille de første 31 enhetene, hvorav 17 er solgt. Kvadratmeterprisen ligger mellom 80.000 og 100.000 kroner. Dette er en attraktiv beliggenhet og leiligheter med høy standard som har truffet markedet godt, ifølge Jonas Bjørnerud, kommersiell leder i Alpinco.

17 solgt: Til tross for et tregt fritidsboligmarked opplever Alpinco bra salg av leiligheter i Origo i bunnen av Kvitfjell vest. Foto: Alpinco

– Dette segmentet viser seg å være robust, fordi det alltid er etterspørsel etter kvalitet og unike plasseringer, påstår Bjørnerud.

Alpinco (Mill. kr) 2023/2024 2022/2023 Driftsinntekter 450,2 400,6 Driftsresultat 57,8 53,3 Resultat før skatt 39,2 43,5 Årsresultat 29,8 31,8

Yttersvingen, som består av premium enheter kun for utleie, med totalt 500 senger, har allerede gått to år i utleie med god respons, særlig i utenlandsmarkedet. Her møter gjestene de samme fasilitetene som på Origo, rett ved påstigning til stolheisen Vestsideekspressen. Prosjektet er en viktig del av utvikling av senger til utleie i Kvitfjell vest, hvilket skal bidra til et jevnere belegg gjennom hele året og støtter opp om strategien for bærekraftig vest og økt attraktivitet for både norske og internasjonale besøkende, forklarer Odd Stensrud.

– Hvor viktig er utlendingene blitt for Kvitfjell?

– Utlendingene er gjerne i fjellet på ski utenom helger og de norske ferieperiodene. Dermed jevner de ut trafikken og er blitt helt avgjørende for økonomien og utviklingen av destinasjonene. Det er ingen skisteder på Kvitfjells størrelse som kan klare seg på norsk trafikk alene. Å få til miksen mellom gjestesenger og tilreisende mot hyttegjester og dagstrafikken er helt avgjørende for den videre utviklingen, sier Stensrud som fikk utlendinger som gjester til Kvitfjell vest først i 2018/2019 da de begynte å bygge utleiesenger. Nå strømmer de til, godt hjulpet av lav kronekurs og noen dårlige snøår i alpene.

Utlendingene er gjerne i fjellet på ski utenom helger og de norske ferieperiodene. Dermed jevner de ut trafikken og er blitt helt avgjørende for økonomien og utviklingen av destinasjonene. Odd Stensrud, daglig leder i Alpinco

– Frykter dere kannibalisme ved at Kvitfjell blir et familiested og stjeler gjester fra Hafjell?

– Nei. Vi har hatt felles eier og vært i samme fold siden 2012, og effekten er utelukkende positiv. Vi har hatt en formidabel vekst fra 2012 og frem til nå. At vi har to destinasjoner så nært, med felles heiskort og moderat kjøreavstand imellom, er veldig fordelaktig med tanke på å nå ut til store markeder, svarer Stensrud.

– Når kan dere konkurrere med maten i Alpene?

– Vi har investert veldig mye i nye restauranter, konsepter og serveringstilbud i Hafjell og Kvitfjell. Vi mener vi nå er på et nivå hvor vi i hvert fall kan sammenlikne oss med lunsjen i bakken, og etter hvert også et utvidet middagstilbud.

Oslo vest-favoritt

Til tross for en villere fjellfølelse lå Kvitfjell bak Hafjell både i hyttepriser og popularitet i flere år, men etter at Alpinco ble eier av begge destinasjoner, har det skjedd mye med infrastruktur, skibakker og spisesteder. Det har betydd mye for eiendomsprisene hos “lillebror”, litt lenger nord i Gudbrandsdalen. Noen av landets aller dyreste fjellhytter ligger nå på toppen av Kvitfjells vestside, nesten på vippen mot den bratte og krevende østsiden. God markedsføring har knust myten om at Kvitfjell bare passer godt øvede alpinister. I tillegg har Kvitfjell greid å tiltrekke seg mange kjøpesterke familier, spesielt fra Oslo vest, og noen spesifikke områder går under navnet “Heming-land”.

– Vi snakker massivt Oslo vest-preg?

– Gunnar Jensen som bodde på Snarøya i Bærum, startet utviklingen av leiligheter og hytter på Kvitfjell Vest i 2003/04 og da var det veldig mange fra Oslos vestkant som kjøpte leiligheter og bygget hytte her. Så det dannet basen av kjøpere i første omgang, forteller Stensrud. Men området har fått et mer differensiert publikum etter hvert.

Varme senger: Yttersvingen (t.v.) i Kvitfjell vest består utelukkende av premium leiligheter for utleie. Foto: Alpinco

– Det vi erfarer, er at Kvitfjell tiltrekker seg entusiaster, ski- og fjellglade folk. Det er også et stort innslag av kjøpere som har, eller har hatt, barn som er aktive alpinister og som har vært mye på trening i Kvitfjell opp gjennom årene. Det har for mange vært inngangsporten til denne destinasjonen, men dette bildet har endret seg vesentlig med utviklingen av den tredje fjellsiden, Varden, som passer for mindre øvede skiløpere. Nå ser vi at alle typer kunder kjøper leilighet og hytter her.

Kvitfjell tiltrekker seg entusiaster, ski- og fjellglade folk. Det er også et stort innslag av kjøpere som har, eller har hatt, barn som er aktive alpinister og som har vært mye på trening i Kvitfjell Odd Stenrud, daglig leder Alpinco

– Dere er et alpinistdrevet skisted?

– Ja, og det er jo ikke feil at Aksel Lund Svindal har bygget seg hytte i Varden nå. Alpinisten Atle Lee McGrath har “vokst opp” i Kvitfjell, og har hatt hytte her siden 2007. Mange av de vi nå ser komme opp på resultatlistene internasjonalt har vært veldig mye her både på trening og siden etablert seg med fritidsbolig, sier Stensrud. Han mener dette utgjør Kvitfjells DNA, som man har tatt med seg fra helt fra OL i 1994 samt årlige World Cup-renn i utfor på den bratte østsiden. Og den profilen speiles i mange som kjøper her, ifølge Stensrud. De fleste vet også at den tidligere alpinisten Kjetil Jansrud, nå programleder og kommentator, som blant annet har OL-gull og VM-gull, er vokst opp på Vinstra og ble skapt som vågal fartsutøver i Kvitfjell. Nå følger Alpinco etter og gønner på med milliardsatsing – i en tid hvor det går trått for selgere av hytter og leiligheter i fjellet.