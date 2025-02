Flere reiste med Norwegian

Norwegian-konsernet fraktet 1,6 millioner passasjerer i januar, opplyses det i en børsmelding.

Det var fordelt på 1,3 millioner Norwegian-passasjerer og 294.000 Widerøe-passasjerer, og tilsvarende en oppgang på henholdsvis 12 og 19 prosent.

For Norwegian vokste den totale passasjertrafikken (RPK) 22 prosent til 1.844 millioner setekilometer, mens tilsvarende tall for Widerøe var 108 millioner setekilometer, tilsvarende en oppgang på 14 prosent.

Den totale kapasiteten (ASK) for Norwegian ble styrket 23 prosent til 2.247 millioner setekilometer, mens den for Widerøe steg 4 prosent til 158 millioner setekilometer.

Kabinfaktoren til Norwegian var ned 1,0 prosentpoeng til 82,1 prosent, mens den for Widerøe steg 6,1 prosentpoeng til 68,4 prosent.

– Vi er fornøyde med at passasjerveksten fra slutten av fjoråret fortsatte inn i det nye året. Ikke uventet ser vi at fyllingsgraden er noe påvirket av den kraftige kapasitetsveksten, sier Norwegian-sjef Geir Karlsen.

I januar fikk Norwegian levert to nye fly.

– Det er svært oppløftende å se at Boeing er i ferd med å få opp tempoet på produksjonen, i januar har vi fått to splitter nye MAX 8-fly i København, sier Karlsen.