Slik forandret “den tapte byen” verden

Flere millioner trær er frem til nå plantet i Andesfjellene. For noen kan dette fortone seg som det reneste sisyfos-prosjektet, men når vi står her tidlig om morgenen – en halv mil over havoverflaten og beundrer vanndråpene som har samlet seg gjennom natten – fremstår det som et tegn på at alt er mulig. At det umulige bare tar litt lengre tid.