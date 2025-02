Sesong tre av den svært populære strømmeserien “The White Lotus” – med premiere 16. februar – er denne gangen satt i Thailand. Det gjør at landets turistnæring forventer en vesentlig boom.

En direktør ved Thailands turistkontor i New York har uttalt til Bloomberg at de forventer så mye som 20 prosent vekst i antall ferierende, kun fordi serien, som vises på strømmetjenesten Max (tidligere HBO Max), denne gangen er filmet der i landet.

– Jeg tror det var mer enn en 20 prosent økning i besøkende på Hawaii og Sicilia (location for de foregående sesongene, red.anm.), basert på sesong 1 og 2. Jeg kan bare håpe at effekten vil være den samme for Thailand, sa direktøren Chompu Marusachot til Bloomberg.

Handlingen i den Emmy-belønte satirens nye sesong foregår på et eksklusivt resorthotell. I rollebesetningen er blant andre skuespillerne Walton Goggins og Michelle Monaghan. Serien har åtte episoder og er regissert av Mike White.

Robbreport.com skriver at bookingnettstedet Hotels.com allerede flere uker før seriens premiere opplevde en 40 prosent økning i søk etter hotellet Four Seasons Koh Samui i Thailand, hvor serien er filmet. Et reisebyrå som avisen har snakket med, uttaler også økt interesse for å booke seg inn på det aktuelle hotellet før interessen blir for stor.