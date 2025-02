Ved utgangen av 2024 var forhåndsbestillingene for 2025 og 2026 betydelig høyere enn de var for 2024 og 2025 på samme tid året før.

Annen sammensetning

I Hurtigruten Expeditions ledes eiergruppen av Arini Capital Management, Cyrus Capital Partners og Tresidor Investment Management.

De bidrar ifølge en melding med rundt 140 millioner euro i ny finansiering for å støtte vekst og nye destinasjonsmuligheter i regi av dette selskapet.

Arini, som altså er en av nøkkelinvestorene i begge enhetene, presenterer seg selv som «en spesialisert alternativ kapitalforvalter som søker å levere absolutt avkastning gjennom en grunnleggende og opportunistisk tilnærming til kredittinvestering». Selskapet har hovedkontor i London.

Expeditons-sjefen Gebhard Rainer sier at bookingene for 2025 er 14 prosent høyere enn året før, og for 2026 oppgir han veksten i bookinger til 25 prosent.

Nå skal lugarene og restaurantområdene ombord i to av skipene som benyttes i ekspedisjonscruisetrafikken, «Fram» og «Spitsbergen», oppgraderes.

Fikk refinansiert

Et obligasjonslån som opprinnelig hadde forfall 24. februar er omgjort til et nytt lån med en løpetid på fem år og forfall 12. februar 2030. Låntager er denne gangen HX Hold Co.

Det måtte oppjustere obligasjonseiernes tilgodehavende med 1 prosent uten at det skulle innbetales noe mer og i tillegg punge ut med 0,5 prosent av lånebeløpoet som honorer for å få låneavtalen på plass.

Også tilbakebetalingsprofilen ble endret ved at obligasjonseierne fra oktober 2028 skal få refundert 2,5 prosent av utestående beløp hvert halvår. Renten er 7 prosent.

I tredje kvartal tapte Hurtigruten over 4 milliarder kroner etter store nedskivninger. Mesteparten av dette var knyttet til virksomheten i Hurtigruten Expeditions.

