Norwegian har torsdag morgen lagt frem tall for fjerde kvartal, som viser et tap på driften på 93,2 millioner kroner. Årsaken var kronesvekkelse. I samme periode i fjor var driftsresultatet på minus 221,1 millioner.

Det var på forhånd ventet et driftsresultat på minus 92 millioner kroner, ifølge estimater innhentet av selskapet selv.

Allerede i januar varslet Norwegian om svakere resultater enn tidligere anslått. Selskapet varslet at driftsresultatet ville lande på rundt 1,85 milliarder kroner for helåret 2024. Det var ned fra tidligere anslag på 2,1-2,4 milliarder kroner.

EBITDAR endte på 1.179 millioner kroner, mot 1.199 millioner kroner, ekskludert Widerøe, i fjerde kvartal 2023. På forhånd hadde analytikerne ventet en EBITDAR på 1.203 millioner kroner.

Norwegian planlegger å ha en flåte på 88 fly i høysesongen sommeren 2025, med en forventet lav ensifret vekst i kapasiteten for året.



– Den svake kronekursen gir økt turisme til Norden, og både Norwegian og Widerøe er i en unik posisjon til å dra nytte av dette. I 2025 vil vi fortsette å forbedre vårt tilbud, samtidig som vi styrker innsatsen for å redusere kostnader og øke effektiviteten, sier konsernsjef Geir Karlsen.

Økt kapasitet

I løpet av kvartalet hadde flyselskapet totalt 6,2 millioner passasjerer, hvorav 5,2 millioner for Norwegian én million for Widerøe.

Den totale kapasiteten (ASK) for Norwegian ble styrket 19 prosent, mens den for Widerøe steg 4 prosent.

Kabinfaktoren til Norwegian var ned 0,2 prosentpoeng til 84,2 prosent, mens den for Widerøe steg nesten fem prosentpoeng til 72,9 prosent.