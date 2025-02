I en analyse fra Arctic Securities skriver Jeppe Baardseth at meglerhuset gjentar sin kjøpsanbefaling på Norwegian Air Shuttle og kursmålet på 13 kroner pr. aksje.

Baardseth ser 2025 som et overgangsår, hvor den høye ASK-veksten og presset på yielden fra 2024 ventes å reversere. Likevel nedjusterer han estimatene for inntjeningen pr. aksje (EPS) i 2025 og 2026 med henholdsvis 5 og 6 prosent, hovedsakelig som følge av at en større andel av ASK-veksten er konsentrert i første kvartal, når lønnsomheten er lavere.

Program «X», lansert i november, trekkes frem som en mulig positiv trigger, men Baardseth etterlyser en tydeligere vei til økt lønnsomhet.

Analysefakta Aksje: Norwegian

Meglerhus: Arctic Securities

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 13 (13)

Norwegian Air Shuttle rapporterte et driftsresultat på minus 93 millioner kroner i fjerde kvartal, i tråd med forventningene. ASK-veksten for 2025 kom inn noe lavere enn ventet, mens billettyielden var 1,2 prosent over estimatene, noe som delvis veier opp for den justerte ASK-prognosen.

Basert på den siste kvartalsrapporten har Arctic Securities redusert 2025-estimatet for ASK med 0,6 prosent, men økt 2026-estimatet med 3,3 prosent, samtidig som billettyielden er oppjustert med 1 prosent for begge år. Driftskostnader pr. enhet (CASK) er økt med 2 prosent for 2025 og 2026, drevet av valutakurser og drivstoffpriser. Baardseth ser fortsatt rom for margin- og yieldforbedring, og mener at kostnadsutfordringene fra tidligere nå er på vei til å avta.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og kvalitetssikret av Finansavisens journalister.