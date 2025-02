Noen vil samtidig klage over at det er blitt for mange som driver med randonee og at du må gå i kø oppover og kjøre i oppkjørt snø nedover. Befinner du deg på Gaustatoppen en solskinnsdag i mars eller på Valdresflye i april kan dette være situasjonen, men trøsten er at rundt halvparten av Norges areal befinner seg over tregrensen og er godt egnet for toppturer.