Scandic i all-time high etter aksjehopp

Aksjekursen i hotellkjeden Scandic Hotels steg rundt 12 prosent på sitt meste på Stockholm-børsen etter å ha lagt frem resultater for fjerde kvartal.

«Scandic leverer et rekordsterkt fjerde kvartal med betydelig forbedret resultat. Booking-nivået er stabilt, og vi ser positivt på markedsutviklingen fremover. På grunn av den gode utviklingen foreslår styret et utbytte på 2,60 kroner pr. aksje og lanserer et nytt tilbakekjøpsprogram av aksjer på cirka 500 millioner svenske kroner i løpet av 2025», skriver Scandic-sjef Jens Mathiesen i kvartalsrapporten.

Scandic Hotels (Mill. SEK) 4. kv./24 4. kv./23 Driftsinntekter 5.487 5.410 Driftsresultat 626 502 Resultat før skatt 147 −26 Resultat etter skatt 132 41



Nettoresultatet var i fjerde kvartal på 132 millioner svenske kroner, opp fra 41 millioner i samme kvartal året før. Avkastningen i aksjen har vært på 90 prosent det seneste året, og hittil i år er aksjen opp 26 prosent.

For 2025 venter analytikerne, ifølge Bloomberg, at det justerte nettoresultatet øker fra 667 millioner til 1,1 milliard. Utbyttene ventes også å øke i årene fremover, fra 2,60 kroner til over 4 kroner i 2027.

Fra tap til gevinst

Oppturen kommer etter tap på flere milliarder svenske kroner i 2020 grunnet corona-pandemien. Også i 2021 tapte selskapet på driften. Nå er imidlertid både inntekter og bruttoresultatene i all-time high, men nettoresultatet er fortsatt under nivået fra 2019. Gjelden som oppsto gjennom pandemien er i ferd med å komme ned.

Trygve Hegnar, eier og ansvarlig redaktør i Finansavisen, kom inn på eiersiden i Scandic i februar 2018. To år senere var pandemien et faktum og aksjekursen stupte på Stockholm-børsen. I løpet av fjoråret var tapet hentet inn, og nå sitter han på en gevinst på rundt 50 prosent. Inkludert tegningsretter fra emisjonen i 2020, er trolig gevinsten enda litt større.

Hegnar investerer sjeldent på børs, men når han først gjør det, ender det alltid med gevinst, sist i Kahoot i 2020 og Mowi i 2017.

GEVINST: Peter Hermanrud. FOTO: Iván Kverme

Kule for Ringnes

Enda bedre har det gått for Christian Ringnes, som nå sitter med en gevinst på 1,4 milliarder etter å ha kommet inn som største eier på lave kurser. Ifølge Finansavisens beregninger er kostprisen på litt over 46 svenske kroner. Aksjene til Eiendomsspar er nå verdt 2,8 milliarder svenske kroner.

Men det er flere nordmenn enn Hegnar og Ringnes på aksjonærlisten. Oljefondet er femte største eier med aksjer for rundt 700 millioner kroner. Per G. Braathen eier aksjer for 125 millioner, mens Peter Hermanrud har en post verdt rundt 36 millioner kroner.

Scandic var en stund Hermanruds aller største investering på børs, men etter å ha solgt seg litt ned er det nå hans nest største investering. Hermanrud begynte å kjøpe aksjer tidlig i fjor.

«Denne aksjen har jeg veldig tro på. Den er billig og jeg tror hotellmarkedet kommer til å vise god styrke de neste årene. Vi har tre år foran oss med utsikter til lav tilbudsvekst og god etterspørselsvekst. Det vil si at beleggene på hotellene og prisene vil øke. Dermed vil også inntjeningen øke», sa Hermanrud da.

Foreløpig har han fått rett.