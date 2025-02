“En av de umistelige fordeler man omsider har oppnådd ved å bli voksen, er at man slipper å gå på ski”, skrev Jens Bjørneboe.

Det finnes nemlig dem som er født uten nasjonalantrekk på bena. Ta for eksempel Emilie, hovedpersonen i den kommende Netflix-dramakomedien På villspor, som lanseres 27. februar.

– Det er ikke sånn at enhver nordmann føler seg trygg på å stå nedover bakken på glatte trepinner, sier regissør Hallvar Witzø (40) til Kapital.

– Jeg tror det er mange som kan kjenne seg igjen i å skulle kaste seg ut i noe nytt, fremmed og skummelt, og som “alle andre” elsker.

Å eksponere den nordiske langrennkulturen på verdens største strømmekanal er selvfølgelig kjempekult

Les også Bjellesauen Nasjonalmuseet: Disse kunstnerne kan være gode investeringer Det er særlig én aktør man bør følge med på hvis man tenker investering ved kunstkjøp.

Birken kaller

Idet Emilie (spilt av Ada Eide) bestemmer seg for å gå Birkebeinerrennet sammen med sin sporty storebror Gjermund (Trond Fausa Aurvåg), får det desto sterkere metaforisk kraft. Dette er kvinnen som ble mor da hun var 20, sliter med å holde på kjærester og jobber – og som foreløpig har til gode å gjennomføre et prosjekt.

Og i anledning kultarrangementet fra Rena får Witzø & Co. tidenes anledning til å flotte seg med Vinter-Norge.

På villspor

Norsk dramakomedie fra 2025

Manus: Lars Gudmestad, Vilde Klohs

Regi: Hallvar Witzø

I rollene: Trond Fausa Aurvåg, Ada Eide, Christian Rubeck, Marie Blokhus, Deniz Kaya, Idun Daae Alstad, m.fl.

Netflix-aktuell fra 27. februar.

– Langrenn er kanskje ikke like stort som fotball. Men nå skal vi ut i 190 land med nasjonalidretten vår. Å eksponere den nordiske langrennkulturen på verdens største strømmekanal er selvfølgelig kjempekult, sier regissøren som er kjent for Alle hater Johan og TV-fenomenet Pørni.

– Hvem vet, kanskje får vi en brasiliansk langrennskiløper som dominerer løypene etter dette, legger han lattermildt til.

En av de beste: Ada Eide gjør sin første hovedrolle som Emilie i Hallvar Witzøs På villspor. Trond Fausa Aurvåg er inne som sporty storebror og Birken-pådriver. Foto: Trond Tønder/Netflix

Aladdin-kollen

Særlig to sekvenser står ut innen norgesreklame. Den ene er fra det 54 kilometer lange rennet. Den andre er fra da Emilie løper opp Holmenkollbakken på trening – og utsikten er så prospektkortaktig at den lukter spesialeffekter.

– Da vi så det på skjermen og gjorde opptaket, tenkte vi at det her kommer ingen til å tro at er ekte, noe det er, humrer trønderen Witzø.

– Vi skulle egentlig ikke filme den dagen – vi skulle egentlig ha fri. Da vi så blå himmel på værmeldingen, kastet vi oss rundt. Skyene lå som et Aladdin-teppe under hoppet da vi sendte opp dronen. Jeg har aldri sett Holmenkollen skutt fra luften på den måten, og er veldig glad for at vi fikk til det.

Lurer alle

Fans av Hollywood-aspiranten Aurvåg vil nikke anerkjennende til at han er tilbake i tilnærmet Lilyhammer-setting. Til sammenligning er Eide rene nykommeren.

Les også Gir ut bok om pilotklokker: – Det er litt jåleri “Pilot watches” tar for seg alt fra første flyvning til siste nytt blant tikk-takk ment for cockpiten.

Foto: Trond Tønder/Netflix

– Det er på høy tid at Ada gjør sin første hovedrolle. Kameraet er veldig glad i henne. Hun er lett å filme, og utrolig morsom.

– Er hun like hjelpeløs i sporet som skikkelsen sin?

– Nei, det som er litt artig, er at Ada er en de beste på ski, parerer Witzø.

– Det er bare det at hun har denne komiske timingen. Hun har sånn kontroll på kroppen at hun kan manipulere nøyaktig hvor dyktig eller dårlig hun skal være. I virkeligheten er hun kjempegod.