I en ny analyse fra Arctic Securities, med tittelen «Tøffe tider varer ikke evig, kun tøffe selskaper gjør det», skriver analytiker Kristoffer Barth Skeie at Havila Kystruten har levert to kvartaler i høysesongen med positivt EBITDA-resultat, samtidig som det viser betydelige forbedringer i nøkkeltallene.

Januar-oppdateringen indikerer at selskapet ligger an til å nå sin 2024-EBITDA-guiding på 200 millioner kroner. Skeie understreker at valutamedvind og reallønnsvekst i selskapets kjernegruppe skaper grunnlag for en sterk cruisemarkedutvikling.

Analysefakta Aksje: Havila Kystruten

Meglerhus: Arctic Securities

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 1,17 (1,73)

Analytikeren opprettholder sin kjøpsanbefaling på aksjen, men kutter likevel kursmålet fra 1,73 til 1,17 kroner.

Havila Kystruten oppnådde 78 prosent belegg i fjerde kvartal 2024, opp fra 63 prosent året før, og analytikeren estimerer et EBITDA-resultat på 32,5 millioner kroner for kvartalet og 201 millioner kroner for hele året. Samtidig er det verdt å merke seg at tidligere rabatterte reservasjoner er nær utfaset, noe som kan styrke inntektsgrunnlaget fremover.

For 2025 venter Arctic Securities en økning i gjennomsnittlig kabinpris med 20 prosent, 24 prosent vekst i forbruket om bord på skipene og et belegg på 77 prosent, som gir et EBITDA-estimat på 412,3 millioner dollar, tett på selskapets guiding.

Skeie understreker at refinansiering av gjeld på 263 millioner euro innen andre halvår 2025 blir avgjørende, da selskapet har en effektiv rente på 14,2 prosent.

Fredag omsettes aksjen for 0,86 kroner, opp 7,1 prosent.