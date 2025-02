Navnene bak tallene (NBT) "Navnene bak tallene" har vært en fast spalte i Kapital i årevis. Mange ønsker å formidle den velpleide og fordelaktige fortellingen om selskaper og seg selv. Denne spalten har et skråblikk på næringslivets aktører, og forteller de morsomme historiene som ellers sjelden blir fanget opp.

Kapital bedriver et ørlite, viktig forskningsprosjekt basert på tesen om at de som er interessert i kunst, ikke er interessert i fotball. Men nylig fortalte Rema-prinsen Ole Robert Reitan, som akkurat har åpnet kunstmuseum i Trondheim med eksen Monica, at forlegger og samtidskunstsamler Erling Kagge er blodfan av Arsenal – og angivelig også æresmedlem av London-klubben, hvor Martin Ødegaard nå er kaptein.

– Ja, jeg er en Gooner, som far og brødre, og har vært det siden 1970, bekrefter Kagge.

– Mange tror jeg er æresmedlem. Det er jeg ikke. Men jeg sitter ofte i directors’ box og har også coachet flere spillere. Arsenal er den store irrasjonelle interessen jeg har, sier Kagge, som akkurat har solgt seg ut av forlaget han startet for mange år siden.

I business, som i kunst og fotball, handler det om lidenskap. Da er man villig til å gå langt for å få det som man vil.

– Mine tre døtre, Ingrid, Solveig og Nor, er også Arsenal-fans. Klubben holder familien samlet. Da barna var små, overtalte mor Jorunn jentene til å holde med Chelsea. Hun var en helt fantastisk mor, vi var enige om det meste, men ett sted gikk grensen. Jeg fortalte barna at de kunne holde med hvem de ville. Men om de ikke holdt med Arsenal, kom jeg aldri til å kjøpe iskrem til dem. I løpet av få dager var de overbeviste Goonere. I tillegg lærte de litt om at fotball også handler om penger, sier han.

Som så mye annet i livet.

