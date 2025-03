SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00

Norse Atlantic satt igjen med et underskudd før skatt på 34,5 millioner dollar, tilsvarende 383,5 millioner kroner i fjerde kvartal, opp fra et underskudd på 64,3 millioner dollar i samme periode i fjor.

Omsetningen økte med 30 prosent til 123,1 millioner dollar, fra 94,8 millioner for et år siden.

Driftsresultatet endte på minus 25,9 millioner dollar, sammenlignet med et driftsresultat på minus 56,9 millioner dollar i fjerde kvartal 2023.

– Vi ligger godt an når det gjelder kabinfaktor og når det gjelder omsetning pr setekilometer både i første, andre og tredje kvartal. Vi ligger an til et godt 2025, og vi forventer å bli lønnsomme, sier Norse-sjef Bjørn Tore Larsen under presentasjonen, ifølge TDN Direkt.

I løpet av kvartalet reiste 337.564 passasjerer med Norse Atlantic, opp 46 prosent sammenlignet med samme periode året før. Flyselskapet melder samtidig at kapasiteten målt i ASK (antall setekilometer) steg totalt 15 prosent.

Kabinfaktoren var opp 22 prosentpoeng mot samme periode i fjor til rekordhøye 92 prosent.

– Kabinfaktoren har fortsatt å vokse og trenden er positiv. Også inn i 2025, har vi en sterk kabinfaktor. Vi har tidligere annonsert en kabinfaktor for januar på 94 prosent, og jeg tror vi kommer til å oppnå rundt 90 prosent hver måned ut året, sier Larsen.

Norse sin kontantbeholdning var ved utgangen av kvartalet på 22,9 millioner dollar.