Hotelldirektører sover godt

Nesten samtidig som 2024 ble utropt til tidenes hotellår i Oslo, la Scandic Hotels frem regnskap for fjerde kvartal. Inntjening ble forbedret med nesten 21 prosent, overskuddsgraden og belegget steg, og ledelsen ga uttrykk for sterk etterspørsel i markedet. Kursen steg 11 prosent samme dag. På ett år har aksjen steget 64 prosent. Nå skal Scandic ekspandere på det tyske markedet.

I vestlige økonomier bruker folk en stadig økende andel av kjøpekraften på reiser og opplevelser. Ifølge analysebyrået STR, et globalt ledende firma innen hospitality, har omsetningen i hotellindustrien vokst raskere enn BNP-veksten i 19 av de 24 årene siden år 2000. Naturligvis så vi et annet bilde under coronatiden. Nå er imidlertid hotellomsetningen på et betydelig høyere nivå enn før pandemien, og den vokser sterkt.





De store dominerer

En av de store internasjonale hotellkjedene er InterContinental Hotels Group (IHG), som blant annet omfatter Holiday Inn-hotellene. Kjeden la nylig frem 2024-regnskapet, som viste en omsetningsvekst på 7 prosent, 10 prosent forbedring i inntjeningen og 3 prosent vekst i omsetningen pr. rom. Inntjeningen pr. aksje steg 15 prosent. Hotellgruppen ekspanderer kraftig og fikk tilført 371 nye hoteller og 106.000 nye rom i 2024. Aksjen har steget nesten 15 prosent på ett år og 32 prosent de siste seks månedene.

Globalt er hotellbransjen velkonsolidert, hvor de fem store kjedene IHG, Marriott International, Hilton, Wyndham Hotels & Resorts og Accor sitter på nesten en fjerdedel av markedet. Ser man på gruppenes investeringsplaner, vil nok det tallet stige. Hilton utvidet kapasiteten med 98.000 rom i 2024 og leverte 15 prosent inntjeningsvekst pr. aksje. Aksjen har steget omkring 27 prosent det siste året. Marriott, som er den største operatøren målt i markedsverdi, økte kapasiteten med 109.000 rom. Disse tre kjedene kunne alene utstede 300.000 nye nøkkelkort til hotellrom rundt i verden. Marriott leverte bedre 2024-resultater enn forventet, men aksjen falt omkring 5 prosent etter fremleggelsen på litt skuffende forventninger. Likevel har aksjen steget 11 prosent det siste året og hele 23 prosent i bare de siste seks månedene.

Enorm reiselyst

Veksten i overnattingsdøgn funderes i sterk reise- og opplevelseslyst. Nye turistmål, konserter, idrettsarrangementer, wellness, opplevelser, kulturreiser, utfordringer og avslapning i kombinasjon med billige flyreiser løfter fritidsbelegget. I tillegg kommer forretningsreisende, som i stigende grad er tilbake i flyene og på hotellene etter at online-møtene vant sitt inntog under pandemien. Et nytt segment er såkalt «bleisure», som henviser til den stigende tendensen at folk kombinerer business med leisure. Spør man de store hotellkjedene, er utsiktene lyse for videre vekst i etterspørselen. Derfor har de også store ekspansjonsplaner.